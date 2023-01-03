Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

Виконувачем обов'язків генерального директора Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь" призначено Романа Слободянюка, який до цього працював директором із виробництва операційної дирекції групи "Метінвест".

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, Олександр Мироненко, який до цього за сумісництвом очолював "Запоріжсталь", продовжить роботу як операційний директор групи.

Згідно з довідкою, кар'єрний шлях Слободянюка розпочався у 2012 році з комбінату "Запоріжсталь", де він працював на робочій спеціальності в цеху гарячої прокатки, потім у відділі безперервного вдосконалення як менеджер. У 2013 році Слободянюк очолював новостворений підрозділ комбінату – цех металовиробів, який під його керівництвом у короткі терміни показав високу ефективність, підкріплену економічними показниками.

2018 року Слободянюк був призначений заступником директора із виробництва – начальником виробничого відділу комбінату "Запоріжсталь". У 2019-2022 роках працював в операційній дирекції групи "Метінвест" на посаді директора з виробництва.

"В умовах повномасштабної війни "Запоріжсталь" обрав курс на підтримку національної економіки. Для цього ми продовжуємо роботу над стабілізацією бізнес-процесів, щоб зберегти комбінат і за першої можливості швидко вийти на повні виробничі потужності. Сьогодні ми вже працюємо над підвищенням конкурентоспроможності металопродукції , що нам вдасться досягти мети завдяки посиленню синергії служб підприємства. "Запоріжсталь" і надалі залишатиметься надійною опорою України до перемоги і після під час розвитку та відродження країни", - зазначив Слободянюк, якого цитує пресслужба.

Слободянюк народився 1989 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний технічний університет зі спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Як повідомлялося, повноваження Мироненка як гендиректор "Запоріжсталі" припинено 1 січня 2023 року. Він обіймав посаду гендиректора з 26 листопада 2019 року до 1 січня 2023 року.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".