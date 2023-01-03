Економіка

13:47 03.01.2023

Кабмін призупинив електронні аукціони в системі "Прозорро" через обстріли

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Кабмін призупинив електронні аукціони в системі "Прозорро" через обстріли

Уряд України змінив правила проведення аукціонів та тимчасово скасував торги у системі електронних закупівель "Прозорро", оскільки не всі можуть брати участь у них у зв'язку з постійним обстрілом об'єктів енергетичної інфраструктури.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки у вівторок, відповідну постанову №1495 Кабмін ухвалив 30 грудня 2022 року, вона набула чинності 3 січня 2023 року.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, які будуть оголошені в Prozorro, проводитимуться без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника остаточна, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції", - наводяться у релізі слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

За її словами, в умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали змогу торгуватись в аукціоні, а рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель.

Свириденко уточнила, що уряд повернеться до торгів, коли ситуація з електропостачанням стабілізується.

Крім того, згідно з постановою було скасовано локалізацію при закупівлі на потреби Збройних Сил, тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації, зазначило відомство.

Згідно з новими правилами, замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, визначеної учасником процедури закупівлі конфіденційною, також замовникам надається право не оприлюднити відомості про своє місцезнаходження у річному плані безпеки.

У Мінекономіки наголосили, що правила проведення аукціонів змінені на час дії воєнного стану (ВП) в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування змін правил.

З початку ВП у системі "Прозорро" провели 94 тис. тендерів на 120 млрд грн, учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тис. підприємств. Загалом в електронній системі звітували про більш ніж 2 млн укладених договорів на 311 млрд грн.

Теги: #кабмін #енергетика #аукціони #прозорро

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