Економіка

12:48 25.12.2022

Київ почав отримувати достатньо електрики - глава комунікацій SCM

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Київ почав отримувати достатньо електрики - глава комунікацій SCM

Ситуація з електропостачанням Києва суттєво покращилася, повідомила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"У Києві сьогодні всі райони повинні бути більш-менш з електрикою. Не на 100%, але за нинішніх умов її має бути достатньо", - написала вона у своєму Facebook у неділю.

Водночас Ємченко зазначила, що енергетики зробили "абсолютно неможливе, практично диво".

Зі свого боку гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook зазначив, що Київ, хоч і не повністю, але повинен бути забезпечений електрикою достатньо, якщо враховувати настільки суттєві обмеження в останній тиждень.

Теги: #київ #енергетика #scm

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