Економіка

17:11 24.12.2022

Гетманцев анонсував на 2023 р. план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

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Гетманцев анонсував на 2023 р. план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

Детальний план повного переведення роботи Державної податкової служби на електронні рейки буде незабаром з підтримкою Мінцифри представлений для обговорення, повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки", – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Серед основних нововведень він назвав е-акциз-рух товару під спеціальним QR-кодом від виробника до постачальника, оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях і відшкодування ПДВ –протягом тижня з моменту подання заявки.

"Е-аудит - коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок" - зазначив Гетманцев.

Він додав, що проєкт передбачає також передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, зокрема ФОП, податковою, "смарт-ФОП" або повне адміністрування податків за ФОП банком за його бажанням, оновлений колцент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості, оновлення UX електронного кабінету та інтерактивну навчальну базу для платників і податківців.

Як зазначив голова комітету, передбачається також значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) зі сторонніми сервісами та банками і легалізація віртуальних активів / криптовалют.

Теги: #податкова #гетманцев

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