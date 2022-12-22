Економіка

20:48 22.12.2022

Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

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Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус порадив бізнесу звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією, зазначивши, що проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями.

"Я рекомендував би бізнесу вивчити можливість встановлювати не просто генератори, а власні міні електростанції. Наприклад, одна європейська компанія дарує одному з міст станцію на 1 МВт: вона бере 250 куб. м газу на 1 МВт-година - це за цінами в 3- 4 раза дешевше за генератори, майже як ціна е/е з мережі", – пояснив Герус на організованому Центром економічної стратегії круглому столі з бізнесом і владою в четвер.

Крім економічної доцільності, серед переваг таких станцій, потужність яких, за його словами, починається від 500 кВт, але може становити і 50 МВт, і 100 МВт, голова енергокомітету назвав компактність і швидкість встановлення.

Він зазначив, що закликає бізнес подбати про свою енергетичну незалежність, оскільки проблеми в енегосистемі, спричинені масованими атаками російських окупантів, найближчими місяцями не вирішаться.

"Думаю, що навесні ці проблеми нікуди чарівним чином не зникнуть. І супроводжуватимуть нас досить довго. Ці проблеми, які є, не на місяць і не на два, на жаль", – наголосив Герус.

Він додав, що встановлення великої кількості цих та іншого типу невеликих електростанцій зробить українську енергосистему стійкішою, тому що сьогодні в умовах російських обстрілів вона страждає від дуже великої централізації та масштабності окремих об'єктів.

У зв'язку з цим голова комітету наголосив на важливості дерегуляції в секторі.

Зі свого боку, глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes зазначив, що за відсутності нових пошкоджень, Україна стабілізує енергосистему до літа.

"Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що внаслідок дев'яти хвиль масованих ракетних ударів та десятків менших атак фактично пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми. Він пояснив, що зараз проблематику енергетики слід розділити на два блоки: перший – це дефіцит потужності, що генерує, другий – дефіцит мережевої потужності.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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