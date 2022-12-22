Мінфін оприлюднив Меморандум економічної та фінансової політики з МВФ

Меморандум про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB разом із листом про наміри за підписом президента, прем'єра, глав Мінфіну та Нацбанку Мінфін розмістив на своєму сайті у четвер.

"Ми твердо переконані, що ефективне впровадження РМВ стане чітким якорем для цілей короткострокової макроекономічної стабілізації, водночас виступаючи каталізатором фінансування з боку донорів, прокладе шлях до запровадження програми Верхнього кредитного траншу (з фінансуванням – ІФ-У) і в такий спосіб допоможе нам пройти цей дуже складний період", – наголошується у документах.

Відповідно до 4-місячної програми PMB, основною метою української економічної політики є забезпечення макроекономічної стабільності у короткостроковій перспективі, зокрема шляхом збільшення доходів та мобілізації внутрішнього фінансування дефіциту бюджету для мінімізації монетарного фінансування з одночасним плануванням на випадок надзвичайних ситуацій за умов переважної невизначеності.

Щодо податково-бюджетної політики, то передбачається збільшення податкових надходжень для створення умов для кращого забезпечення соціальних видатків та критичних капітальних витрат. З технічною допомогою МВФ уряд розробить дорожню карту податкової політики та заходів адміністрування, її концепцію, яка визначить споконвічне бачення підходу до реформування системи соцзахисту з одночасним збереженням фіскальної стійкості, а також вживатиме заходів щодо недопущення та погашення заборгованості.

Відповідно до меморандуму, буде вжито заходів для кращої мобілізації фінансування через внутрішній ринок облігацій, щоб уникати купівлі ОВДП Нацбанком.

"Грошово-кредитна політика та політика обмінного курсу й надалі будуть зосереджені на забезпеченні цінової та зовнішньої стабільності. Нацбанк продовжить впроваджувати заходи щодо сприяння управлінню ліквідністю та покращенню монетарної трансмісії", – йдеться у документі.

Заплановано оновлення стратегії у фінансовому секторі для безпечного скасування надзвичайних заходів у фінансовому секторі та відновлення облікових та пруденційних норм, а також у найближчому майбутньому буде проведено консультації з експертами МВФ та підготовлено технічне завдання щодо здійснення діагностичного обстеження банків.

Українська сторона також обіцяє у межах PMB підвищення прозорості та стандартів корпоративного управління. "Зокрема, ми відновимо зусилля щодо впровадження належної практики корпоративного управління на держпідприємствах та в держбанках, захисту незалежності їх спостережних рад, а також збереження незалежних, компетентних та надійних антикорупційних інститутів", - наголошується у листі про наміри.

Крім того, взято зобов'язання продовжувати проводити консультації з експертами МВФ щодо законодавчих ініціатив, які суттєво впливатимуть на економічну та фінансову політику, до їх представлення у Верховній Раді, а також щодо будь-яких потенційних переглядів політики, що міститься в меморандумі.

"Ми сповнені рішучості зберегти важко здобуті досягнення попередніх програм за підтримки МВФ й утримуватимемося від політики, яка не відповідає цілям програми. З огляду на це, ми маємо намір продовжувати захищати базу оподаткування від подальшого розмивання і залишаємось рішуче налаштованими забезпечувати незалежність НБУ", – наголошується у документі.

Крім того, Україна надаватиме експертам МВФ дані та інформацію, необхідні для моніторингу виконання програми, а також відновить надання даних, важливих для макроекономічного та фінансового нагляду, за домовленістю з експертами МВФ.

"Ми не маємо наміру запроваджувати або посилювати валютні й торговельні обмеження та інші заходи чи політику, які могли б поглибити труднощі з платіжним балансом України. З нормалізацією ситуації та після консультацій з експертами МВФ ми поступово зніматимемо обмеження", – зазначається в документі.

У межах PMB буде здійснено один її перегляд на основі даних станом на кінець грудня 2022 року. Реалізацію політики в рамках програми контролюватимуть за допомогою п'яти структурних маяків, а також двох кількісних та двох індикативних цілей.