Економіка

13:05 20.12.2022

Російські агресори обстріляли черговий об'єкт "Нафтогазу"

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Російські агресори обстріляли черговий об'єкт "Нафтогазу"

Вночі 20 грудня 2022 року російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"Ворожі ракети потрапили в один із об'єктів Харківщини", - повідомляється в документі.

На місці сталася масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація, постраждалих немає, поінформували у "Нафтогазі".

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", — процитовано в пресрелізі голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Як повідомлялося, попередній обстріл об'єктів групи стався 17 листопада, тоді було пошкоджено газодобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Теги: #нафтогаз #обстріли

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