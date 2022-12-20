Російські агресори обстріляли черговий об'єкт "Нафтогазу"

Вночі 20 грудня 2022 року російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"Ворожі ракети потрапили в один із об'єктів Харківщини", - повідомляється в документі.

На місці сталася масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація, постраждалих немає, поінформували у "Нафтогазі".

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", — процитовано в пресрелізі голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Як повідомлялося, попередній обстріл об'єктів групи стався 17 листопада, тоді було пошкоджено газодобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.