МВФ затвердив 4-міс. моніторингову програму для України із залученням ради директорів

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками обговорення Моніторингової програми для України за участю Ради директорів (PMB), раніше схваленої на рівні менеджменту, заявляє про те, що ця 4-місячна програма покликана допомогти Україні зберегти стабільність та стимулювати донорське фінансування, і навіть може стати прологом повноцінної фінансової програми.

"PMB адаптована до виняткових обставин України, щоб допомогти владі проводити обачну макроекономічну політику в цей особливо складний період і стимулювати донорське фінансування. Велика і передбачувана зовнішня фінансова підтримка матиме вирішальне значення для успіху стратегії офіційних органів, а авансовані виплати допоможуть вирішити проблеми на початку 2023 року", – наводиться на сайті фонду за підсумками обговорення у ніч на вівторок заява першої заступниці директора-розпорядника та виконуючої обов'язки голови Фонду Гіти Гопінат.

МВФ зазначає, що ключові заходи в рамках PMB включають посилення мобілізації доходів та пожвавлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості і покращення управління.

Гопінат зазначила, що незважаючи на всі труднощі, владі значною мірою вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вони віддані подальшій адаптації політики до обставин, що швидко змінюються, зокрема у разі серйозного негативного сценарію. Потреби у платіжному балансі залишаються дуже великими, а ризики надзвичайно високі, додала вона.

"PMB фокусується на цільовому наборі заходів політики для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності. Це вимагатиме посилення мобілізації доходів, стримування грошового фінансування і, отже, пожвавлення ринків внутрішніх боргових зобов'язань. Водночас PMB прагне сприяти прозорості та зберегти важко досягнуті результати минулих програм , що підтримуються Фондом, зокрема в сферах незалежності Національного банку України та, у більш широкому сенсі, управління та боротьби з корупцією", – заявила також в.о. голови Фонду.

Вона зазначила, що впевнена реалізація PMB має допомогти прокласти шлях до можливої повноцінної програми, яку підтримує МВФ.

Як повідомлялося, Україна запросила МВФ чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінюється у $38 млрд.

Про досягнення Україною угоди з МВФ на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо умов Моніторингової програми глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив 23 листопада.