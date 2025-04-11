Інтерфакс-Україна

Події

20:10 11.04.2025

Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

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Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

Президент України Володимир Зеленський провів у Кривому Розі зустріч із представниками територіальних громад Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, які перебувають під російськими обстрілами.

Як повідомляється на сайті голови держави у п'ятницю, під час наради обговорили відбудову зруйнованого житла та лікарень, забезпечення громад питною водою й відновлення обладнання для стільникового зв’язку.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів голові держави, що попри обстріли в області триває відбудова житла та об’єктів інфраструктури.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у свою чергу повідомив, що уряд у п'ятницю розподілив 1,5 млрд грн додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Дніпропетровська область отримає 42 млн грн з них.

Сторони також обговорили ключові проєкти, які реалізуються в області, зокрема, будівництво водогону в Підгородному, житла для внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі та Софіївці, модульних газових котельнь у Зеленодольську, газотурбінної станції у Жовтих Водах.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #зеленський #відновлення

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