Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

Президент України Володимир Зеленський провів у Кривому Розі зустріч із представниками територіальних громад Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, які перебувають під російськими обстрілами.

Як повідомляється на сайті голови держави у п'ятницю, під час наради обговорили відбудову зруйнованого житла та лікарень, забезпечення громад питною водою й відновлення обладнання для стільникового зв’язку.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів голові держави, що попри обстріли в області триває відбудова житла та об’єктів інфраструктури.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у свою чергу повідомив, що уряд у п'ятницю розподілив 1,5 млрд грн додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Дніпропетровська область отримає 42 млн грн з них.

Сторони також обговорили ключові проєкти, які реалізуються в області, зокрема, будівництво водогону в Підгородному, житла для внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі та Софіївці, модульних газових котельнь у Зеленодольську, газотурбінної станції у Жовтих Водах.