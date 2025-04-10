Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

До основного конкурсу 78-го Міжнародного Каннського кінофестивалю увійшли 18 картин, зокрема нові роботи режисерів Арі Астера, Веса Андерсона та Річарда Лінклейтера, повідомили організатори огляду на пресконференції в четвер.

Так, до основної конкурсної програми увійшли новий фільм Андерсона "Фінікійська схема", у центрі сюжету якого сім'я і сімейні цінності, а головні ролі виконали Білл Мюррей, Бенісіо дель Торо і Майкл Сера; "Нова хвиля" режисера Річарда Лінклейтера про створення фільму Жан-Люка Годара "На останньому подиху"; "Еддінгтон" режисера Арі Астера, головні ролі в якому виконали Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун, Остін Батлер, Дірдрі О'Коннелл та інші; дія картини розгортається на тлі пандемії, під час якої починається ворожнеча між мером і прокурором.

Крім того, за нагороди в основному конкурсі огляду змагатимуться фільм "Сентиментальна цінність" режисера Йоакіма Трієра, "Два прокурори" Сергія Лозниці, "Секретний агент" Клебера Мендонса Фільо, "Унаслідок нещасного випадку" Джафара Панахі, "Ромерія" Карли Сімон, "Звук Падіння" Маші Шілінської, "Орли республіки" Таріка Салеха, "Геній" Келлі Райхардт, "Досьє 137" Домініка Молль.

Крім того, в основному конкурсі представлені картини "Свобода" Маріо Мартоне, "Міст Сірат" Олівера Лаше, "Остання" Афсіа Ерзі, "Історія звуку" Олівера Германуса, "Ренуар" Тіе Хаякава, "Альфа" Жулії Дюкурно, "Молоді матері" Жан-П'єра і Люка Дарденн.

У рамках програми "Cannes Premiere" (Прем'єри Канн) покажуть фільми режисера Кирила Серебреннікова "Зникнення", "Всі її колишні" режисера Майкла Анджело Ковіно, "Амрум" режисера Фатіха Акіна та інші. До програми "Особливий погляд" цього року потрапили режисерські дебюти Скарлетт Йоганссон (фільм "Елеонора Велика") і Гарріса Дікінсона ("Urchin").

Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться наприкінці травня в курортному місті Канни на базі Палацу фестивалів і конгресів на набережній Круазет. Уперше проводився 1946 року з 20 вересня до 5 жовтня. Сучасного масштабу фестиваль набув після 1951 року. З 1952 року проходить щорічно в травні.

78-й Каннський кінофестиваль триватиме з 14 по 24 травня.