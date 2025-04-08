Інтерфакс-Україна

Економіка

18:27 08.04.2025

Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

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Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

Перша віце-прем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України посол Жак Гербер підписали угоду про зміни до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), котра передбачає збільшення фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн.

Як повідомила пресслужба Мінекономіки у вівторок, документ формалізує рішення  Швейцарської Конфедерації збільшити підтримку конкурсу проєктів з відновлення України. Участь у конкурсі беруть швейцарські компанії, які вже працюють в Україні й можуть допомогти у її відбудові.

За словами обох сторін, зацікавленість бізнесу виявилася настільки високою, що фінансування вирішили збільшити одразу вдвічі.

"Високий інтерес з боку швейцарського бізнесу - це чіткий сигнал: наші міжурядові домовленості працюють. Додаткові CHF50 млн буде спрямовано на проєкти у сферах захисту цивільного населення, відбудови інфраструктури та розвитку комунальної сфери, а також на модернізацію державних послуг. Ми особливо зацікавлені у розвитку співпраці в галузях енергетики, транспорту, житлового будівництва, водопостачання, охорони здоров'я, промислового машинобудування та освіти", - цитує пресслужба Свириденко.

Наголошується, що підписана угода відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів у межах міжурядової ініціативи, яку запустили на початку 2025 року. Виділені кошти - частина ширшої програми допомоги Україні від Швейцарії обсягом CHF1,5 млрд на 2025–2028 рр. Загалом Швейцарія планує інвестувати CHF5 млрд у 12-річну програму підтримки.

Як підкреслив Жак Гербер, рішення про збільшення фінансування - результат тісної та довірливої співпраці між Україною і Швейцарією.

"Минулого тижня я відвідав Чернігів, а торік побачив масштаб руйнувань у Харкові. Потреби України у відновленні та реконструкції є величезними. Водночас швейцарські компанії продовжують працювати в Україні, незважаючи на всі виклики. Вони створюють робочі місця та сплачують податки до державного бюджету України. Вони також прагнуть зробити свій внесок у відбудову країни", -  пояснив Гербер.

В Мінекономіки нагадали, що меморандум про взаєморозуміння між відомством та SECO щодо впровадження конкурсу проєктів з економічного відновлення та реконструкції України у співпраці зі швейцарськими компаніями було підписано 23 січня 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

В Мінекономіки додали, що Швейцарія є одним із ключових партнерів України в процесі вібудови. У квітні-2024 швейцарський уряд анонсував програму довгострокової підтримки України загальним обсягом 5 млрд франків на 12 років.

 

Теги: #відновлення #мінекономіки #швейцарія

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