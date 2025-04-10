Відновлювальні роботи на ТЕС триватимуть весь 2025р і опісля – ДТЕК

Внаслідок безпрецедентних масштабів руйнувань теплової генерації "ДТЕК Енерго" від масованих російських обстрілів, відновлювальні роботи на ТЕС компанії триватимуть увесь 2025 рік і продовжаться у наступному році.

Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко на пресконференції у Міністерстві енергетики за підсумками осінньо-зимового періоду (ОЗП) 9 квітня.

"Завдяки злагодженій роботі ми вже пройшли три важкі зими, але не варто очікувати, що наступна буде простою. Тому працюємо над підготовкою до неї вже зараз. Треба розуміти, що масштаби руйнувань від обстрілів досі залишаються колосальними. Тому відновлення буде тривати і весь поточний рік, і згодом", - сказав він.

За словами CEO, у 2024 р. до початку опалювального сезону теплоелектростанції компанії зазнали 10 масованих атак, які спричинили колосальні руйнування обладнання, будівель та споруд. Обстрілами було пошкоджено або зруйновано 90% генеруючих потужностей "ДТЕК Енерго". Загалом до ліквідації наслідків масованих атак і відновлювальних робіт минулого року були залучені майже 4 тис. енергетиків та ремонтників компанії. Завдяки їх оперативній роботі напередодні зими вдалося відновити понад половину втраченого. Проте нові удари у листопаді–грудні 2024 р. завдали суттєвих руйнувань уже відновленому обладнанню.

Окрім того, Фоменко нагадав, що через військові дії компанія втратила контроль над Курахівською ТЕС на додачу до окупованих у 2022 р. Луганської та Запорізької ТЕС. Однак енергетикам вдалося вчасно демонтувати та перевезти основне обладнання Курахівської станції – наразі воно використовується у відновленні інших ТЕС і дозволило підтримати їхню роботу під час ОЗП.

Очільник "ДТЕК Енерго" наголосив, що головне за усім цим було і залишається – це люди, щоденна праця тисяч енергетиків. Він навів приклади енергетиків теплоелектростанцій і електромереж, які попри обстріли та небезпеку, ліквідовували пожежі, рятували критичне обладнання, проводили ремонтні та відновлювальні роботи.

За інформацією ДТЕК, з початку повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов’язків було поранено 76 енергетиків теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" та працівників "ДТЕК Мереж", 6 загинуло.

У 2024 р. РФ здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару теплоелектростанціям "ДТЕК Енерго". Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів.

Для підготовки та проходження опалювального сезону 2024/2025 рр. "ДТЕК Енерго" минулоріч інвестувало 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС та ще 7,5 млрд грн – в український вуглевидобуток.