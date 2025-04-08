Інтерфакс-Україна

Економіка

18:59 08.04.2025

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

2 хв читати
Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Понад 200 румунських компаній вже беруть участь у різних заходах, організованих партнерами з Європейського Союзу у процесі відбудови України, повідомила радниця президента Румінї Лумініца Одобеску.

"Позиція Румунії чітка: тверда підтримка України та зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру. Румунія бере участь у процесі підготовки до реконструкції України, і наша позиція як логістичного хабу може бути використана у цьому напрямку. Ми вітаємо зацікавленість понад 200 румунських компаній взяти участь у цьому процесі", - зазначила Одобеску у Facebook за підсумками конференції "Відбудова України в новій трансатлантичній парадигмі: Виклики для бізнес-середовища Європи в еру Трампа 2.0", організованій Румунсько-українською двосторонньою торгово-промисловою палатою.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії Ігор Прокопчук повідомив учасників коференції про пріоритети відбудови України на 2025 рік, особливо у таких сферах, як ЖКГ, транспорт, енергетика, надзвичайні ситуації, а також закликав румунські компанії до реалізації спільних проєктів.

"Я доношу до всіх учасників бізнес-спільноти те, що ми не повинні чекати закінчення цієї війни, щоб займатися відновленням України", – сказав Прокопчук.

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Румунії Штефан-Раду Опря повідомив, що рішенням уряду Румунії створено робочу групу з питань відновлення України, та приділив окрему увагу важливості посилення державного та приватного партнерства у питанні відновлення України.

Як повідомляє agerpres, під час цієї конференції державний секретар Міністерства інвестицій та європейських проєктів (MIPE) Кармен Морару наголосила, що партнерства між країнами є важливими для стимулювання сталого розвитку.

"Румунія використовує свою геостратегічну позицію і експертизу у відновленні, щоб підтримати Україну у процесі глибокої трансформації. Ми продовжимо брати участь у транскордонних проєктах, профінансованих європейськими фондами, які з'єднають Україну з Європою через модернізовану інфраструктуру та чисту енергію. У цьому контексті ми маємо намір перетворити Румунію на стратегічний коридор для відновлення України, використовуючи європейські фонди для модернізації, залізничних інфраструктур, розвитку портів на Дунаї, порту Констанца, а також для життєво важливих енергетичних інтерконекцій для регіональної безпеки", - додала Морару.

Rebuilding Ukraine (www.rebuildingukraine.ro ) – це проєкт Румунсько-української двосторонньої торговельної палати, організований під егідою Посольства України в Румунії, який полягає в організації заходів, які об’єднують компанії, органи влади та організації для обговорення економічних і соціальних аспектів спільного інтересу, а також є платформою для компаній, які хочуть брати активну участь у проєктах відновлення України.

 

 

 

Теги: #румунiя #бізнес #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 08.04.2025
Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

17:19 06.04.2025
На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

16:27 04.04.2025
УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

18:51 03.04.2025
Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

15:53 02.04.2025
Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

13:28 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

00:57 31.03.2025
Власник "ТК Груп" Соколовський називає нісенітницею кримінальне провадження проти нього і просить голову ДБР об'єктивно розібратись

Власник "ТК Груп" Соколовський називає нісенітницею кримінальне провадження проти нього і просить голову ДБР об'єктивно розібратись

09:05 28.03.2025
Європейська комісія розглядає спрощення енергетичних регуляцій для бізнесу – ЗМІ

Європейська комісія розглядає спрощення енергетичних регуляцій для бізнесу – ЗМІ

06:35 27.03.2025
Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки

Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки

08:41 26.03.2025
"Укрзалізниця" планує найближчим часом відновити онлайн-сервіси з придбання квитків після кібератаки

"Укрзалізниця" планує найближчим часом відновити онлайн-сервіси з придбання квитків після кібератаки

ВАЖЛИВЕ

Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

ОСТАННЄ

Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

Компанії-члени бізнес спільноти Board не планують розривати відносини зі США після застосування 10%-го мита

ЄС зацікавлений в обговоренні зі США подальших поставок СПГ для заміни газу з РФ

Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

"Нафтогаз" планує співпрацю зі скандинавськими Bergen Engines та Itera в сфері цифровізації видобутку газу

В Україну прибув перший корабель для "Метінвесту" з коксівним вугіллям з власних шахт групи в США

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА