Інтерфакс-Україна

Медицина

21:20 10.04.2025

Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

2 хв читати
Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Бельгії Барт де Вевер на зустрічі у четвер домовилися про розширення медичної програми "MEDEVAC" щодо лікування та реабілітації українців, повідомляє сайт урядового порталу.

"Бельгія надала Україні медичну допомогу вартістю понад 36 млн грн та приймає українців на лікування і реабілітацію за програмою "MEDEVAC". Під час нашого візиту урядові команди країн домовилися про її розширення", - повідомив Шмигаль.

Зазначається, що прем’єри обговорили питання розвитку сфери охорони здоров’я. Шмигаль зазначив, що під час робочого візиту урядової команди до Брюсселю підписано низку документів про зміцнення та розвиток цієї галузі. Зокрема, укладено технічну угоду з Федеральною державною службою з питань охорони здоров’я Королівства Бельгія. Документ передбачає допомогу постраждалим від війни, реабілітацію та відновлення медичної інфраструктури.

Також сторони обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті напередодні в Києві між Президентом України та Прем’єр-міністром Бельгії щодо співробітництва між оборонними компаніями наших країн та нарощення спільного виробництва.

"Реалізація даних ініціатив створює основу для довгострокового стратегічного партнерства та відкриває нові можливості для інновацій, обміну досвідом та інтеграції України у європейську промисловість", - наголосив Шмигаль.

На зустрічі також йшлося про важливість збереження та продовження санкцій проти Росії та конфіскації заморожених російських активів, які можуть бути спрямовані на відбудову.

Прем’єр-міністри обговорили і євроінтеграційні прагнення української держави, досягнуті результати на цьому шляху та подальші кроки для їх реалізації. Шмигаль наголосив на зусиллях України у реформуванні інституцій та адаптації законодавства до стандартів ЄС.

 

 

Теги: #medevac #україна #програма #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 10.04.2025
ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

20:12 10.04.2025
Міністр оборони Нідерландів: Мир можливий лише в поєднанні з військовою силою

Міністр оборони Нідерландів: Мир можливий лише в поєднанні з військовою силою

15:17 10.04.2025
Китай застерігає від "безвідповідальних зауважень" - ЗМІ

Китай застерігає від "безвідповідальних зауважень" - ЗМІ

15:08 10.04.2025
Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

11:39 10.04.2025
Україна відновила поромне сполучення з Грузією

Україна відновила поромне сполучення з Грузією

19:40 09.04.2025
"Азов" та "Хартія" долучилися до програми "Контракт 18-24"

"Азов" та "Хартія" долучилися до програми "Контракт 18-24"

03:31 09.04.2025
Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених РФ українських дітей

Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених РФ українських дітей

03:10 09.04.2025
Бельгія підтримує Україну: освіта, захист і людяність — пріоритет у час війни

Бельгія підтримує Україну: освіта, захист і людяність — пріоритет у час війни

21:21 08.04.2025
Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

20:54 08.04.2025
Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій відбувся у Києві

Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій відбувся у Києві

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

Дитяча мобільна бригада УЧХ на Рівненщині надала понад 2400 консультацій за рік

Близько 1 млн людей отримали психосоціальну підтримку УЧХ з початку повномасштабної війни - Доценко

Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

Україна приєдналася до договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту

Держлікслужба за підсумками перевірок у I кв. заборонила обіг 8 найменувань лікарських засобів

НСЗУ розпочала позаплановий моніторинг 6 медзакладів за пакетом меддопомоги при гострому інсульті

Українські виробники ліків готові вказувати відпускні ціни на упаковках - Петро Багрій

МОЗ розробив порядок реалізації змін в процедурі реєстрації ліків для закупівлі за спрощеною процедурою

Безрецептурний сегмент пришвидчує вихід українських фармацевтів на іноземні ринки – експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА