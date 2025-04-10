Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Бельгії Барт де Вевер на зустрічі у четвер домовилися про розширення медичної програми "MEDEVAC" щодо лікування та реабілітації українців, повідомляє сайт урядового порталу.

"Бельгія надала Україні медичну допомогу вартістю понад 36 млн грн та приймає українців на лікування і реабілітацію за програмою "MEDEVAC". Під час нашого візиту урядові команди країн домовилися про її розширення", - повідомив Шмигаль.

Зазначається, що прем’єри обговорили питання розвитку сфери охорони здоров’я. Шмигаль зазначив, що під час робочого візиту урядової команди до Брюсселю підписано низку документів про зміцнення та розвиток цієї галузі. Зокрема, укладено технічну угоду з Федеральною державною службою з питань охорони здоров’я Королівства Бельгія. Документ передбачає допомогу постраждалим від війни, реабілітацію та відновлення медичної інфраструктури.

Також сторони обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті напередодні в Києві між Президентом України та Прем’єр-міністром Бельгії щодо співробітництва між оборонними компаніями наших країн та нарощення спільного виробництва.

"Реалізація даних ініціатив створює основу для довгострокового стратегічного партнерства та відкриває нові можливості для інновацій, обміну досвідом та інтеграції України у європейську промисловість", - наголосив Шмигаль.

На зустрічі також йшлося про важливість збереження та продовження санкцій проти Росії та конфіскації заморожених російських активів, які можуть бути спрямовані на відбудову.

Прем’єр-міністри обговорили і євроінтеграційні прагнення української держави, досягнуті результати на цьому шляху та подальші кроки для їх реалізації. Шмигаль наголосив на зусиллях України у реформуванні інституцій та адаптації законодавства до стандартів ЄС.