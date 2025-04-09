Інтерфакс-Україна

Економіка

14:41 09.04.2025

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

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ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Зокрема, 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла; 100 млн євро на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення; 100 млн євро отримаємо на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

"Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість", - написав прем'єр.

Теги: #енергосистема #єіб #кошти #відновлення

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