Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Зокрема, 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла; 100 млн євро на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення; 100 млн євро отримаємо на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

"Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість", - написав прем'єр.