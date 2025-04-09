"Азов" та "Хартія" долучилися до програми "Контракт 18-24"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" та 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" приєднуються до числа підрозділів, які набирають молодих добровольців віком 18-24 років.

Про це бригади повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що на рекрутів чекає повний пакет контракту: 1 рік військової служби; 1 мільйон гривень (200 тисяч – відразу, ще 800 тисяч – двома частинами під час дії контракту); до 120 тисяч щомісячних бонусів + доплати за бойові завдання; соціальні гарантії під час і після служби; соціальні гарантії та пільги; можливість виїзду за кордон після 1 року служби.

В "Азові" також наголосили, що "досвідчені азовці навчать всього з "нуля".

Щоб приєднатися до "Хартії", можна дзвонити за номером 3333 або подавай заявку на офіційному сайті.

Для того, щоб приєднатися до "Азову" треба заповнити анкету на сайті https://azov.org.ua/contract-18-24/?utm_source=tg&utm_medium=smm&utm_campaign=link&utm_term=9042025&utm_content=recruiting_18_24. У коментарі необхідно вказати, що йдете на "Контракт 18-24". Після цього рекрутери зв'яжуться для запрошення на співбесіду.

"Контракт 18-24" - це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. Добровольці, які уклали та відслужили річний контракт, отримують можливість на 12 місяців бути звільненими від мобілізації.