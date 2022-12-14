Економіка

13:26 14.12.2022

Ісландія надасть $3 млн для підтримки України взимку - глава МЗС

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Ісландія надасть $3 млн для підтримки України взимку - глава МЗС

 Ісландія обіцяє виділити ще $3 млн, щоб підтримати Україну в проходженні зимового періоду, повідомила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.

"Щоб підтримати Україну взимку, Ісландія обіцяє виділити ще $3 млн до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк. Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів", - написала вона у твіттері.

Як повідомлялося, спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності в Парижі 13 грудня сягнув EUR1 млрд.

 

Теги: #допомога #енергетика #ісландія

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