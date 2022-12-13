До кінця року завдані економіці України внаслідок війни збитки подвояться до $700 млрд - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця року збитки, завдані економіці України внаслідок війни, подвояться до $700 млрд.

"За нашими оцінками, які верифіковані Світовим банком, сума збитків, завданих економіці України, становить на 1 червня $350 млрд. До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнування продовжуються", - сказав Шмигаль на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Прем'єр наголосив, що через війну страждають усі сектори економіки.