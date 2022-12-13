Зеленський закликає партнерів надати термінову допомогу Україні в енергетичній галузі

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України надати термінову допомогу країні в енергетичній галузі.

"Ключове завдання - зберегти основну енергосистему України. Саме тому потрібен такий формат", - сказав він, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у вівторок у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми потребуємо кілька категорій обладнання - трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки. Як мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг - до 2 ГВт. Щоб це стало можливим, потрібне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність", - сказав він. За словами Зеленського, така підтримка може коштувати близько 800 млн євро за поточними цінами.

Він також закликав Євросоюз за аналогією з місіями МАГАТЕ на АЕС "направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та необхідного міжнародного контролю".

"Через руйнування терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. У зв'язку з цим нам потрібна підтримка з закупівлі 2 млрд кубометрів газу", - сказав він.

"Результатом цієї конференції може стати домовленість про фінансування проєкту з закупівлі LED-ламп для України. 50 млн таких ламп дадуть змогу заощадити близько 1 ГВт електроенергії", - зазначив Зеленський.

Він заявив також, що "нам потрібен спеціальний механізм координації зусиль - Паризький механізм, який дасть можливість давати ефективні відповіді на кожен випадок російського енерготерору".

"Ми можемо створити систему ухвалення рішень, яка може на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії", - сказав Зеленський.