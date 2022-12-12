Шмигаль пропонує ОЕСР визначити пріоритетні напрями роботи та розробити докладний план приєднання України до організації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із пропозицією визначити пріоритетні напрями роботи та розробити докладний план приєднання України до організації.

"Україна прагне доєднатися до ОЕСР як провідного майданчика демократичних країн із ринковою економікою для обміну досвідом у питаннях повоєнного відновлення, реформ, формування державних політик. Україна вже сьогодні потребує допомоги. Через атаки Росії на електроенергетичну систему пошкоджена половина нашої енергетичної інфраструктури. І це впливає на всі сектори економіки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, приблизна вартість екстреної підтримки електроенергетики та сектору централізованого теплопостачання сумарно оцінюється в $1 млрд, а за попередніми оцінками Світового банку та уряду України, потреби на відновлення сягатимуть $600 млрд.

"Незважаючи на все, ми продовжуємо реформи та європейську інтеграцію. Розраховуємо на отримання чіткого плану нашого зближення з ОЕСР для потенційного вступу до організації та подальшого розвитку України", - написав він.