Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі – голова НБУ

Витрати українців за кордоном у 2022 році досягли $2 млрд на місяць – утричі більше порівняно з попереднім роком, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний із посиланням на дослідження НБУ економічних наслідків для Європи однією з найбільших міграційних хвиль, що незабаром буде опубліковано.

"Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу", – зазначив голова українського центробанку на фейсбук-сторінці у ніч проти суботи.

За його словами, внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.

Голова НБУ зазначив, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах свого перебування, а також одержаною соціальною допомогою.

Він уточнив, що розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

"Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько 2.4 млрд дол.) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги", – навів ще одну цитату із дослідження Пишний.

Глава НБУ вважає необґрунтованими побоювання та негативні прогнози впливу багатомільйонного потоку мігрантів з України, оскільки вони не враховували чинника активної позиції українського народу.

"Наші громадяни беруть ініціативу в свої руки, швидко інтегруються в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх прихистили, та витрачають зароблені кошти", – зазначив Пишний.

За його словами, у дослідженні представлені цікаві дані щодо міждержавного розподілу витрат у торговельних мережах та зняття готівки за кордоном з карток українських банків.

Згідно з даними ООН із посиланням на національні уряди, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 22 листопада 2022 року досягла 4 млн 751,07 тис. За місяць з 25 жовтня зростання склало 324,32 тис., тоді як за попередні два місяці – відповідно 242,9 тис. та 214,3 тис., а лише з кінця травня – близько 1,8 млн.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 507,89 тис. Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 1 млн 21,67 тис. та 462,41 тис. У п'ятірці також Італія – 164,17 тис. та Іспанія – 154,46 тис.

Більше 100 тис. українців отримали подібний статус у Великій Британії – 146,2 тис., Болгарії – 146,03 тис., Франції та Словаччині – відповідно 118,99 тис. та 101,24 тис.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.