Лідерська роль Туреччини може проявитись у повному відновленні українського продовольчого експорту – Зеленський на TRT World Forum

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідерська роль Туреччини може проявитися в тому, щоб відновити повноцінний експорт українського продовольства.

"Продовольча безпека – один з елементів нашої формули миру. І це те, в чому може проявитись повністю, зокрема, лідерська роль Туреччини", - сказав він, виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок на TRT World Forum.

"Якщо нам вдасться не тільки підтримувати теперішній рівень аграрного експорту з України та нашу гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, яка допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність. А якщо вдасться відновити повноцінний експорт українського продовольства в тому обсязі, якого потребує світ. Зараз – понад 13 мільйонів тонн агропродукції на експорт. А можемо дати ще десятки мільйонів тонн", – сказав він.

"А якщо вдасться ліквідувати ще кілька напрямків агресії Росії проти України та гарантувати безпеку нашій Миколаївській області, зокрема портам області, це буде ще один крок до повнішого гарантування глобальної продовольчої безпеки. Чи є в Чорноморському регіоні потенціал і для цього? Теж є. Це може бути крок Туреччини – дипломатичний крок", – заявив Зеленський.

За його словами, "те, що нам вдається реалізувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива та гуманітарна ініціатива "Зерно з України", дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів української формули миру".

"Українська формула миру так сформульована, що її пункти дають можливість кожній державі і кожному лідеру обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави і цього лідера", - сказав Зеленський.

"Я пропоную всім нашим партнерам обрати пункти для себе – щоб уся формула миру була реалізована. Щоб крок за кроком – як із зерновими ініціативами – ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки", - сказав він.

Президент України перерахував основні положення формули миру: "Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку. Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку, зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених, повернення всіх депортованих. Наступний пункт нашої формули миру – гарантувати виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Гарантувати виведення російських військ з окупованої землі і тим самим припинити бойові дії. Гарантувати справедливість – через покарання винних у терорі і компенсацію збитків. Гарантувати ефективну протидію екоциду і врятувати Чорноморський регіон від екологічних катастроф, які можуть стати наслідком російської війни. Гарантувати недопущення будь-якої ескалації і довготривалість миру після демонтажу всіх елементів російської агресії.