Економіка

19:30 07.12.2022

Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації у ФРН зросла у III кварталі

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Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації у ФРН зросла у III кварталі

Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації електроенергії у Німеччині зросла у третьому кварталі, свідчать дані Федерального статистичного управління країни (Destatis).

На них припало 36,3% виробництва електрики порівняно з 31,9% у липні-вересні 2021 року.

Частка генерації на основі природного газу зросла вперше з другого кварталу минулого року, незважаючи на зростання цін. Вона досягла 9,2% проти 8,8% роком раніше.

На АЕС у минулому кварталі припало 7,4% генерації порівняно з 14,1% минулого року, на вітряні електростанції – 16,8% проти 16,5%, на сонячні – 16% проти 13,3%, на ГЕС – 2,9% проти 4,4%.

Загальне виробництво електроенергії в країні в третьому кварталі склало 118,1 млрд кВт.год, що на 0,5% менше за аналогічний період 2021 року, йдеться в повідомленні Destatis. При цьому на відновлювані джерела енергії припало 44,4% генерації порівняно з 43% роком раніше.

Теги: #фрн #генерація

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