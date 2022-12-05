Аварійні відключення е/е через ракетні удари застосовано по всій Сумській області
Екстрені аварійні відключення електроенергії застосовано по всій території Сумської області через масовані удари російських військ, повідомив оператор системи розподілу "Сумиобленерго".
"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго" на фейсбук-сторінці у понеділок близько 15.00.