Економіка

07:03 03.12.2022

Країни G7 домовилися встановити стелю цін на нафту з РФ $60 за барель - заява

2 хв читати
Країни G7 домовилися встановити стелю цін на нафту з РФ $60 за барель - заява

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити стелю цін на нафту, що експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

"G7 разом з Австралією приєднуються до ЄС і схвалюють стелю $60 за барель за нафту, що поставляється морем з Росії", - йдеться в заяві "великої сімки".

У свою чергу глава Мінфіну США Джанет Єллен зазначила в окремій заяві, що, на думку Вашингтона, такий крок, з одного боку, обмежить доходи РФ, а з іншого - "збереже стабільність постачання енергоносіїв у світі".

У заяві G7 нагадує, що "наступного тижня Коаліція з питань граничної ціни (G7, ЄС та Австралія - ІФ) запровадить заборону на широкий спектр послуг, включно з судноплавним страхуванням та торговельним фінансуванням, пов'язаними із морськими перевезеннями сирої нафти російського походження, за винятком тих випадків, коли покупці купуватимуть нафту за вартістю $60 або менше $60 за барель".

При цьому уточнюється, що імпортери, які купують російську нафту в рамках цінової межі, збережуть доступ до різних послуг у державах-учасницях коаліції, необхідних для торгівлі нафтою.

Наголошується, що з 5 лютого 2023 року заборона на такі послуги поширюватиметься на морське транспортування нафтопродуктів російського походження за винятком продуктів, що продаються в рамках встановленої стелі цін, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Практично одночасно з G7 виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявивши, що країни Європейського союзу також погодилися обмежити ціни на російську нафту на рівні $60 доларів за барель.

 

 

Теги: #нафта #світ #росія #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 02.12.2022
Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

19:41 02.12.2022
Чеське головування в ЄС підтвердило досягнення домовленості щодо стелі цін на нафту РФ, ЗМІ повідомили про рівень $60 за барель

Чеське головування в ЄС підтвердило досягнення домовленості щодо стелі цін на нафту РФ, ЗМІ повідомили про рівень $60 за барель

21:55 01.12.2022
Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

21:50 01.12.2022
Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

00:32 01.12.2022
Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії

Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії

21:14 30.11.2022
Понад 70% населення Землі віком від 10 років мають мобільний телефон

Понад 70% населення Землі віком від 10 років мають мобільний телефон

19:02 30.11.2022
Генпрокурор Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації G7 із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини РФ

Генпрокурор Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації G7 із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини РФ

12:44 30.11.2022
Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

19:33 29.11.2022
Більшість французів вважає за необхідне покарати Путіна за агресію проти України – опитування

Більшість французів вважає за необхідне покарати Путіна за агресію проти України – опитування

17:59 29.11.2022
Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 будуть постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури - Кулеба

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 будуть постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

ОСТАННЄ

IDC погіршила прогноз падіння постачання смартфонів у світі в 2022 році до 9,1%

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Надходження газу до ЄС в Україну в листопаді становило 228 млн куб. м

Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін

Збитки, завдані Харкову російською агресією, становлять близько $9 млрд, але це дуже приблизна цифра - Терехов

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

Україна, найімовірніше, потребуватиме імпорту газу в лютому-березні – радник глави Міненерго

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА