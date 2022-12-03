Країни G7 домовилися встановити стелю цін на нафту з РФ $60 за барель - заява

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити стелю цін на нафту, що експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

"G7 разом з Австралією приєднуються до ЄС і схвалюють стелю $60 за барель за нафту, що поставляється морем з Росії", - йдеться в заяві "великої сімки".

У свою чергу глава Мінфіну США Джанет Єллен зазначила в окремій заяві, що, на думку Вашингтона, такий крок, з одного боку, обмежить доходи РФ, а з іншого - "збереже стабільність постачання енергоносіїв у світі".

У заяві G7 нагадує, що "наступного тижня Коаліція з питань граничної ціни (G7, ЄС та Австралія - ІФ) запровадить заборону на широкий спектр послуг, включно з судноплавним страхуванням та торговельним фінансуванням, пов'язаними із морськими перевезеннями сирої нафти російського походження, за винятком тих випадків, коли покупці купуватимуть нафту за вартістю $60 або менше $60 за барель".

При цьому уточнюється, що імпортери, які купують російську нафту в рамках цінової межі, збережуть доступ до різних послуг у державах-учасницях коаліції, необхідних для торгівлі нафтою.

Наголошується, що з 5 лютого 2023 року заборона на такі послуги поширюватиметься на морське транспортування нафтопродуктів російського походження за винятком продуктів, що продаються в рамках встановленої стелі цін, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Практично одночасно з G7 виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявивши, що країни Європейського союзу також погодилися обмежити ціни на російську нафту на рівні $60 доларів за барель.