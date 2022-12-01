Дефіцит держбюджету України у листопаді зріс до 170 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України у листопаді знову зріс – до 170 млрд грн зі 143,4 млрд грн місяцем раніше, зокрема загального фонду – до 163,3 млрд грн зі 147,1 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

За його даними, загалом за січень-листопад 2022 року держбюджет України виконано з дефіцитом 810,5 млрд грн, зокрема загальний фонд – 807,5 млрд грн за запланованого дефіциту загального фонду на цей період 1281,9 млрд грн.

Дефіцит у листопаді-жовтні виявився ближчим до показників червня і травня – відповідно 134,9 млрд грн і 113,4 млрд грн, що пов'язано зі зниженням грантового фінансування, яке надходило переважно зі США і враховується як доходи держбюджету.

У вересні дефіцит становив 74,9 млрд грн, а у липні-серпні – приблизно 5 млрд грн.

Уряд України ще навесні заявив, що оцінює зумовлений війною щомісячний дефіцит бюджету приблизно у $5 млрд у 2022 році. На 2023 рік планується його зниження до $3-3,5 млрд.