Економіка

10:57 01.12.2022

Корнієнко підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики зможуть об'єднати найближчими днями

1 хв читати
Корнієнко підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики зможуть об'єднати найближчими днями

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив інформацію про те, що найближчим часом відбудеться об'єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики).

"Буквально найближчими днями буде (…) укрупнення двох міністерств - міністерства інфраструктури та міністерства регіонального розвитку - в одне велике міністерство", - сказав перший віцеспікер в ефірі національного телемарафону #UAразом у четвер.

Він уточнив, що це об'єднання передбачає оптимізацію для того, щоб це міністерство "ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу".

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що до Верховної Ради вже надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення. Після того, як парламент проголосує за його звільнення, коаліція подасть проєкт постанови про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром і об'єднає два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).

Теги: #обєднання #міністерства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 16.09.2022
Кабмін доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести до 31 жовтня функціональний аудит

Кабмін доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести до 31 жовтня функціональний аудит

19:21 12.09.2022
У Кабміні немає інформації про можливе скорочення кількості міністерств

У Кабміні немає інформації про можливе скорочення кількості міністерств

12:44 08.09.2022
Україна об'єднає усі 158 лісгоспів у ДП "Ліси України" – голова Держлісагентства

Україна об'єднає усі 158 лісгоспів у ДП "Ліси України" – голова Держлісагентства

18:21 16.06.2022
Зеленський за підсумками зустрічі з Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом: Наша головна сила й ефективна зброя – це наше об'єднання

Зеленський за підсумками зустрічі з Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом: Наша головна сила й ефективна зброя – це наше об'єднання

21:48 08.04.2022
Війна об'єднала не тільки Україну, а й Євросоюз - Зеленський

Війна об'єднала не тільки Україну, а й Євросоюз - Зеленський

06:55 20.03.2022
Реалізація єдиної інформполітики в Україні на час війни здійснюватиметься у цілодобовому марафоні "єдині новини #UАразом" - рішення РНБО

Реалізація єдиної інформполітики в Україні на час війни здійснюватиметься у цілодобовому марафоні "єдині новини #UАразом" - рішення РНБО

10:32 17.01.2022
Посол Великої Британії закликала об'єднатись проти російської агресії, не відволікатися на поляризацію ситуації в Україні

Посол Великої Британії закликала об'єднатись проти російської агресії, не відволікатися на поляризацію ситуації в Україні

16:12 01.12.2021
Порошенко закликав до об'єднання антипутінських сил в Україні

Порошенко закликав до об'єднання антипутінських сил в Україні

20:21 11.11.2021
"Голос" не приєднуватиметься до МФО Разумкова в парламенті - заступник голови партії Осадчук

"Голос" не приєднуватиметься до МФО Разумкова в парламенті - заступник голови партії Осадчук

16:36 05.11.2021
Разумков створює у ВР міжфракційне об'єднання

Разумков створює у ВР міжфракційне об'єднання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Єврокомісія запропонувала правила щодо скорочення пакувальних відходів

Відшкодування ПДВ у листопаді зросло на 20%

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

ДТЕК відвантажить державним ТЕС іще 20 тис. тонн вугілля

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА