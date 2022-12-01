Корнієнко підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики зможуть об'єднати найближчими днями

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив інформацію про те, що найближчим часом відбудеться об'єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики).

"Буквально найближчими днями буде (…) укрупнення двох міністерств - міністерства інфраструктури та міністерства регіонального розвитку - в одне велике міністерство", - сказав перший віцеспікер в ефірі національного телемарафону #UAразом у четвер.

Він уточнив, що це об'єднання передбачає оптимізацію для того, щоб це міністерство "ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу".

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що до Верховної Ради вже надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення. Після того, як парламент проголосує за його звільнення, коаліція подасть проєкт постанови про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром і об'єднає два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).