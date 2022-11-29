Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам 50% вартості генераторів, але не більше ніж 80 тис. грн, повідомляє пресслужба Львівської держадміністрації.

Як повідомляється, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення "Про схвалення змін до Положення про ваучерну підтримку бізнесу в період воєнного стану" у вівторок.

"Частина підприємців зараз працює і має генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву – Пунктів незламності – де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатися туалетом тощо". Ті підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов'язково впускати відвідувачів. Наше завдання – збільшити кількість точок, які працюватимуть в умовах повної відсутності теплопостачання та електропостачання", – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Для підтримки малого та середнього бізнесу буде запроваджено ваучери на енергозабезпечення для закладів ресторанного господарства та закладів роздрібної торгівлі продуктами харчування, крім алкоголю і тютюну. Ваучер передбачає відшкодування 50% вартості, але не більше ніж 80 тис. грн на купівлю генераторів.

У департаменті економічного розвитку наголосили, що відшкодування поширюються на пристрої, закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Для отримання ваучера заявники мають подати через Центр надання адміністративних послуг Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експертної комісії пакет документів, що містить заявку на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора, копії платіжних документів, копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора, копію витягу з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, фотофіксацію електрогенератора.

Нагадаємо, у Львові діє програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади.