ДЕФІЦИТ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ЗРІС ДО 30% ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ - "УКРЕНЕРГО"
ДЕФІЦИТ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ЗРІС ДО 30% ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ - "УКРЕНЕРГО"
ДЕФІЦИТ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ЗРІС ДО 30% ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ - "УКРЕНЕРГО"
Нацбанк України має намір операційно з'єднати мінімум 1000 банківських відділень у "Банк Незламності"
В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - "Нафтогаз України"
Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"
Нацбанк України має намір операційно з'єднати мінімум 1000 банківських відділень у "Банк Незламності"
В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - "Нафтогаз України"
ВАКС заочно заарештував ексголову наглядової ради ВіЕйБі Банку, підозрюваного в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту
Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"
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