Економіка

11:30 29.11.2022

ДЕФІЦИТ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ЗРІС ДО 30% ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ - "УКРЕНЕРГО"

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ДЕФІЦИТ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ЗРІС ДО 30% ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ - "УКРЕНЕРГО"

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