Економіка

18:17 25.11.2022

Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

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Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

Кабінет Міністрів України постановив виділити Міністерству внутрішніх справ (МВС) для Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), що входить до його складу, щонайменше 125 тис. тонн пшениці та кукурудзи (не нижче 3 класу) для гуманітарних постачань до країн Африки та Азії.

Згідно з текстом урядової постанови №1313 від 24 листопада 2022 року, уряд також виділив МВС для ДСНС 900 млн грн для закупівлі в Україні та подальшого постачання до держав Африки та Азії до 64 тис. тонн аналогічних зернових вантажів.

Уточнюється, що гуманітарні вантажі із продовольством Україна відправить до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенії та Федеративної Республіки Нігерія.

Постанова також зобов'язує Міністерство закордонних справ (МЗС) узгодити з ООН та компетентними органами держав Африки та Азії питання постачання товарів гуманітарної допомоги з українських морських торгових портів до портів призначення (на умовах постачання CIF) та передання гуманітарної допомоги.

Зі свого боку ДСНС на виконання постанови має погодити з МЗС перелік портів призначення та одержувачів зерна пшениці та/або зерна кукурудзи, а також здійснити закупівлю зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи на умовах постачання CIF та сплатити їх вартість у гривні за фактом завантаження суден у портах України.

"Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економіки, Міністерству інфраструктури сприяти Державній службі з надзвичайних ситуацій у виконанні цієї постанови. МВС після виконання умов постачання подати Мінекономіки, Мінфіну та Державній казначейській службі звіт про використання коштів", - зазначається в документі.

Теги: #зерно #африка #азія

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