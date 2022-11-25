Гнучкі офіси IWG plc забезпечені електрикою та інтернетом

Формат мережі гнучких офісів IWG plc показав свою ефективність у критичних умовах дефіциту потужності в енергосистемі, повідомила директор IWG plc в Україні Юлія Литвиненко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Резиденти оцінили перевагу мережі IWG, представленої Regus та Spaces, що дозволяє працювати з будь-якого району столиці. Бізнес-центри забезпечені електрикою та інтернет-мережею. Компанії обирають для себе різні формати роботи: чи то в приватному офісі, чи то в коворкінгу. У Львові функціонують дві локації, забезпечені генераторами", - повідомила Литвиненко.

IWG (раніше – Regus Group) – глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень, головний офіс розташований у Швейцарії. Створено у 2016 році як холдингову групу, що об'єднує різні компанії із гнучким робочим простором. Зареєстрований на Лондонській фондовій біржі. Оператор представлений більш ніж у 110 країнах, тисячі містах та на 3,3 тис. локаціях.

Сьогодні мережа IWG plc в Україні представлена двома брендами: Regus та Spaces. Станом на листопад 2022 року офісні приміщення Regus можна знайти у 12 бізнес-центрах: Horizon Tower, Kyiv Podil, Gulliver, Horizon Park Business Center, IQ Center, Silver Breeze, Forum West Side, Avenue 53 та "Володимирський", Kivsh. Spaces представлений у Києві та Львові: Maydan Plaza та LvivTech.City.