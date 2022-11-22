Економіка

14:44 22.11.2022

"Укренерго" та інші енергокомпанії мають план оперативного реагування на випадок блекауту – Кудрицький

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"Укренерго" та інші енергокомпанії мають план оперативного реагування на випадок блекауту – Кудрицький

 НЕК "Укренерго", оператори систем розподілу, енергетичні компанії серед сценаріїв забезпечення енергопостачання у разі подальших масованих ударів Росії по енергосистемі розглядають можливість блекауту та готуються до цього, повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"Укренерго" та інші енергокомпанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні тренування, підготовчі заходи для того, щоб у разі настання такої події всі чудово знали, що робити, як швидко відновлювати енергосистему", – сказав він під час брифінгу у медіацентрі Києва у вівторок.

Він зазначив, що підготовчою роботою займаються не лише електроенергетики, а й інші оператори критичної інфраструктури та органи влади.

Водночас Кудрицький наголосив, що українська енергосистема, яка вистояла вже шість хвиль повітряних ударів, зокрема найпотужнішу з них 15 листопада, неодноразово демонструвала свою стійкість.

"Тому далеко не факт, що на нас очікує блекаут", - вважає голова системного оператора, висловивши сподівання на покращення можливостей української протиповітряної оборони.

За його словами, ймовірність блекауту залежить від характеру та масштабу завданих енергосистемі ушкоджень під час ракетної атаки.

"Це залежить від дуже багатьох факторів - як спрацювала наша ППО, а востаннє вона спрацювала на відмінно, в які об'єкти потрапили ракети, який ступінь пошкодження, тому що можна потрапити у підстанцію чи електростанцію і повністю виключити можливість працювати, а можна завдати часткових пошкодження, яка саме комбінація цих влучень", – пояснив Кудрицький.

Він додав, що велике значення також має те, в якому стані була енергосистема у момент атаки та який рівень споживання у цей момент.

"Саме тому ми не публікуємо погодинного графіку споживання, щоб не орієнтувати ворога, що відбувається в системі", - уточнив глава "Укренерго".

Водночас він наголосив на необхідності громадян готуватися до можливих тривалих відключень електроенергії, але закликав ставитися до блекауту як до технологічного процесу.

"Блекаут - це не кінець світу, це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається поновлення її роботи", - пояснив він.

"Ми маємо бути готовими до певних тривалих можливих відключень, які перевищать чотири години, в деяких випадках після останньої атаки це була навіть доба і більше в окремих регіонах. Я думаю, що наші громадяни знають, що робити – мати запас води, заряджені павербанки, можливість зігрітися за допомогою теплих речей. Це такі прості побутові речі, які допоможуть пережити такі масовані удари", – зазначив голова "Укренерго"

Як повідомлялося, раніше Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.

Теги: #енергетика #укренерго #кудрицький

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