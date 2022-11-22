СБУ прийшла з обшуками в офіс компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго, - джерело

Служба безпеки України (СБУ) у вівторок прийшла з обшуком у компанію VS Energy, якій в Україні належить низка обласних енергопостачальних компаній: "Кіровоград -", "Чернівці-", "Житомир-", "Рівне -" і "Херсонобленерго", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, слідство перевіряє інформацію про те, що реальними бенефіціарами цієї групи є російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.

"Олігархи вже перебувають під санкціями, тому СБУ має повне право прийти туди з обшуками", - сказало джерело.

"Економічна правда" минулого тижня повідомила, що Печерський районний суд Києва рішенням від 11 листопада наклав арешт на акції зазначених обленерго : "Житомир-" (95,54%), "Херсон-" (99,99%), "Кіровоград-" (72,9%), "Чернівці-" (96,78%) і "Рівнеобленерго" (93,24%), якими володіють у різних пропорціях ТОВ "ВС Груп Менеджмент" і нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В". і Washington Holdings B.V., об'єднані у групу VS Energy.

Ще раніше, в травні цього року, проєкт "Схеми" "Радіо Свобода" повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить досудове розслідування за п'ятьма статтями Кримінального кодексу стосовно VS Energy, яка опосередковано належить наближеним до Кремля представникам групи "Лужники" Бабакову, Гінеру і Воєводіну.

Як уточнював журналістам прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін, наразі вивчають версію, згідно з якою група громадян РФ, наближених до керівництва країни-агресора, придбала на території України активи критичної інфраструктури та інших комерційних об'єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок і махінацій.

Наразі офіційно бенефіціарами групи значаться громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська.

Серед активів VS Energy також українська готельна мережа Premier Hotels&Resorts, зокрема п'ятизіркові "Прем'єр Палац" (Київ) і "Прем'єр Готель" (Одеса) і частка в запорізькій "Дніпроспецсталі". У випадку цих компаній серед офіційних бенефіціарів також громадянка Франції Наталія Селіванова, як стверджують "Схеми" - цивільна дружина Воєводіна.