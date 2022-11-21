Економіка

17:34 21.11.2022

ДТЕК у січні-листопаді ввів у роботу 25 нових лав

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ДТЕК у січні-листопаді ввів у роботу 25 нових лав

 Вуглевидобувні підприємства ДТЕК за січень-листопад цього року ввели в роботу 25 нових лав, повідомила компанія на сайті у понеділок

"За 10 місяців року було введено в роботу 23 нові лави. Ще дві лави введені у листопаді. Незважаючи на війну, шахтарям компанії вдалося зберегти видобуток вугілля на торішньому рівні", – зазначено у повідомленні.

"На енергетичному фронті праця кожного шахтаря така ж важлива, як і кожного енергетика. Щоб, незважаючи ні на що в будинках українців були і світло, і тепло, його потрібно не лише виробити та доставити, а й мати для цього достатньо палива. Про це українські шахтарі опікуються вдень і вночі", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

У повідомленні також наголошується, що до раніше відвантажених для державних ТЕС 100 тис. тонн вугілля найближчим часом ДТЕК планує відвантажити ще 10 тис. тонн.

Теги: #вугілля #шахти #дтек

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