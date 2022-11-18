Економіка

21:06 18.11.2022

Європейці почали заощаджувати на подорожах на тлі високої інфляції

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Європейці почали заощаджувати на подорожах на тлі високої інфляції

Жителі Європи почали знижувати свої витрати на поїздки на тлі високої інфляції, яка негативно позначилася на їхніх особистих фінансах, зазначив фінансовий директор майданчика для онлайн-бронювання житла Trivago NV Маттіас Тілльман.

Дані про поточні та заплановані поїздки в період з листопада по січень наступного року говорять про те, що користувачі частіше дивляться дешевші опції для проживання на більш короткі терміни, сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Тим часом, обсяги бронювань на сайті Trivago в поточному кварталі приблизно відповідають показникам за той же період допандемійного 2019 року, додав Тільманн. Тобто люди не відмовляються від поїздок зовсім, просто намагаються заощадити.

Особливою популярністю користуються міста Середземномор'я, де ціни на оренду житла нижчі, зазначив він. Зокрема, Стамбул тепер входить до п'ятірки найпопулярніших міст для відвідування європейцями.

 

 

Теги: #європа #оцінка #економія #подорожі

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