США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

США запровадили санкції проти російського розробника та виробника інтегральних мікросхем "ПКК Міландр", а також стосовно трьох пов'язаних із ним юридичних осіб із Вірменії, Швейцарії та Тайваню, повідомляє Держдеп у понеділок.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, поширеній у понеділок, ідеться, що обмежувальні заходи запроваджуються проти "ПКК Міландр" за те, що компанія працювала або працює в російській електронній галузі та при цьому має стосунок до військової сфери.

"Ця компанія є російським розробником і виробником інтегральних мікросхем, мікроелектронної продукції, що спеціалізується на виробництві. "ПКК Міландр" належить до військових і науково-дослідних структур, бере участь у виставках російської зброї", - зазначається в заяві.

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти ще трьох компаній, за його даними, пов'язаних із "ПКК Міландр", це компанія Milur Electronics, зареєстрована у Вірменії, швейцарська компанія Milur SA і тайванська Sharp Edge Engineering Inc. У Вашингтоні вважають, що ці компанії використовувалися для здійснення продажу за кордон.