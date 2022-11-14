Третина супермаркетів мережі "Сільпо" зможе працювати з автономним живленням

Сьогодні 50 супермаркетів мережі "Сільпо" можуть працювати під час загальних відключень електроенергії, у планах забезпечити понад 100 супермаркетів автономним живленням, повідомили у пресслужбі компанії.

У пресслужбі також повідомили, наразі вже 50 супермаркетів у мережі "Сільпо" можуть працювати під час загальних відключень електроенергії.

"Наші "світлі" супермаркети є у 23 населених пунктах: 14 у Києві та області, 23 в Одесі та області, по два у Дніпрі та Сумах, а також у Вінниці, Калуші, Коростишеві, Луцьку, Львові, Миколаєві, Рівному, Харкові та Вінниці. Кількість супермаркетів "Сільпо", що працюють при відключеннях електромережі, збільшуватиметься. Для цього ми замовили велику партію дизельних генераторів. У наших планах забезпечити понад 100 супермаркетів "Сільпо" у 40 населених пунктах безперебійним джерелом живлення", - повідомили у пресслужбі.

Статус магазину можна перевірити на доопрацьованій інтерактивній карті (https://silpo.ua/stores).

У компанії додали, що, незалежно від електрики, працює сервіс замовлення продуктів на shop.silpo.ua, замовлення збирають у магазинах, де на той момент є світло, а кур'єри доставляють продукти до дверей, якщо в будинку відключили електроенергію.

Надшвидка доставка LOKO під час відключення продовжує працювати у центрі Києва та на Березняках. В інших районах столиці замовлення можна робити в будь-який час, але доставка буде здійснена, щойно відновиться електропостачання.

До кінця листопада заплановано підключити генератори в усіх дарксторах, і LOKO безперебійно працюватиме і на Оболоні, Троєщині, Позняках, Подолі та Голосієві.

Як повідомлялося, для економії енергоенергії "Сільпо" не вмикає освітлення вивісок, зовнішнього освітлення та того, що несуттєве для поточної роботи: вентиляцію, кондиціонери, телевізори, холодильники з водою та пивом, деяке технологічне обладнання.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року в мережі працюють 300 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів із більш ніж 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

https://silpo.ua/stores.