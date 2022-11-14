Економіка

10:50 14.11.2022

Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценаріїв

2 хв читати
Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценаріїв

Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценарії, забезпечуючи автономну роботу в умовах відключення електрики, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі наші бізнес-центри, торгові центри та логістичні комплекси забезпечуються потужними дизель-генераторами. Як ще готуємось і що робимо на об'єктах? Зокрема, закуповуємо ємності для води та забезпечуємо зберігання запасів у розрахунку на кілька діб; встановлюємо у підземних паркінгах санвузли, інтернет та опалення для облаштування тимчасових укриттів; дозволяємо орендарям використовувати дах для розташування Старлінків", - повідомив директор з Facility Management, Dragon Capital Property Management Олександр Шморгун.

Він також повідомив, що для мінімальних потреб охорони, безпеки об'єктів та для економної витрати палива за тривалого відключення електропостачання всі об'єкти забезпечені одним-двома генераторами малої потужності.

"Ми укладаємо договори на зберігання дизеля із запасом на автономну роботу на два-три дні за повного знеструмлення об'єкта, за погодженням з орендарем термін автономної роботи може збільшитися до тижня. Тримаємо повні баки дизель-генераторів, згідно з чинним договором підрядник підвозить паливо та забезпечує заправку; модернізуємо системи для роботи в автоматичному режимі", - повідомив Шморгун.

У компанії також стандартно проводиться періодичне обслуговування обладнання та систем, необхідних для автономної роботи об'єктів відповідно до рекомендацій виробників, вимог державних норм та особливостей індивідуальної експлуатації об'єктів.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює компанія Dragon Capital Property Management. Станом на листопад-2022, під її керуванням перебувають 29 об'єктів комерційної нерухомості, зокрема й 13 об'єктів офісної, шість об'єктів торгової нерухомості та 10 логістичних комплексів.

Теги: #робота #dragon_capital #адаптація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 13.11.2022
Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні

Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні

19:36 11.11.2022
Поліція відновлює роботу на деокупованій частині Херсонщини – Клименко

Поліція відновлює роботу на деокупованій частині Херсонщини – Клименко

17:14 10.11.2022
"Auchan Україна" стабільно працює у Києві та області навіть у разі відключення електроенергії

"Auchan Україна" стабільно працює у Києві та області навіть у разі відключення електроенергії

11:17 09.11.2022
Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

16:58 07.11.2022
Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

16:27 02.11.2022
McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

17:09 31.10.2022
ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

18:03 27.10.2022
Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

15:03 24.10.2022
Dragon Capital ввів в експлуатацію ЖК Obolon Plaza у Києві

Dragon Capital ввів в експлуатацію ЖК Obolon Plaza у Києві

15:21 23.10.2022
У пріоритетах Ради - ухвалення держбюджету-23 і питання конфіскації російських активів - Арахамія

У пріоритетах Ради - ухвалення держбюджету-23 і питання конфіскації російських активів - Арахамія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У звільненій частині Херсонської області відновлюють газопостачання

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

Нова онлайн-місія МВФ за моніторинговою програмою з Україною стартувала в п'ятницю

Падіння ВВП України у жовтні-2022 прискорилося до 39% через російські атаки на інфраструктуру – Мінекономіки

Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

ОСТАННЄ

У звільненій частині Херсонської області відновлюють газопостачання

"Нова Пошта" доставила в Херсон 10 тонн гуманітарної допомоги, 14 листопада почнуть роботу відділення

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж на перші поїзди в Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Сімферополь

З українського порту вийшло ще два судна з агропродукцією

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

Топменеджери "Нафтогазу" після зміни його статуту повинні подавати декларації про доходи - НАЗК

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $295 млн

Для експорту української сільгосппродукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро

ДТЕК готовий надати обладнання та ремонтні бригади для відновлення повністю знищеної енергосистеми Херсонської області - Сахарук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА