Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценаріїв

Dragon Capital адаптує свої об'єкти до різних можливих стрес-сценарії, забезпечуючи автономну роботу в умовах відключення електрики, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі наші бізнес-центри, торгові центри та логістичні комплекси забезпечуються потужними дизель-генераторами. Як ще готуємось і що робимо на об'єктах? Зокрема, закуповуємо ємності для води та забезпечуємо зберігання запасів у розрахунку на кілька діб; встановлюємо у підземних паркінгах санвузли, інтернет та опалення для облаштування тимчасових укриттів; дозволяємо орендарям використовувати дах для розташування Старлінків", - повідомив директор з Facility Management, Dragon Capital Property Management Олександр Шморгун.

Він також повідомив, що для мінімальних потреб охорони, безпеки об'єктів та для економної витрати палива за тривалого відключення електропостачання всі об'єкти забезпечені одним-двома генераторами малої потужності.

"Ми укладаємо договори на зберігання дизеля із запасом на автономну роботу на два-три дні за повного знеструмлення об'єкта, за погодженням з орендарем термін автономної роботи може збільшитися до тижня. Тримаємо повні баки дизель-генераторів, згідно з чинним договором підрядник підвозить паливо та забезпечує заправку; модернізуємо системи для роботи в автоматичному режимі", - повідомив Шморгун.

У компанії також стандартно проводиться періодичне обслуговування обладнання та систем, необхідних для автономної роботи об'єктів відповідно до рекомендацій виробників, вимог державних норм та особливостей індивідуальної експлуатації об'єктів.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює компанія Dragon Capital Property Management. Станом на листопад-2022, під її керуванням перебувають 29 об'єктів комерційної нерухомості, зокрема й 13 об'єктів офісної, шість об'єктів торгової нерухомості та 10 логістичних комплексів.