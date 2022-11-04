Економіка

17:51 04.11.2022

Кабмін виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа"

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Кабмін виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа"

Кабінет Міністрів України виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа".

"Завдяки виділеним сьогодні коштам мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб. Буде створено сотні нових робочих місць. Це надзвичайно важливо як для відновлення та розвитку економіки, так і для подолання проблеми безробіття в країні", - наводить слова першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко пресслужба уряду.

Зазначається, станом на 4 листопада отримано 14,6 тис. заявок на гранти за чотирма грантовими програмами проєкту єРобота, і вже ухвалено 2 131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 млрд грн.

Зокрема, було ухвалено 1 911 позитивних рішень за програмою "Власна справа"; 167 позитивних рішень щодо програми "Переробка"; 53 позитивні рішення щодо програм "Сад/Теплиця".

Теги: #уряд #гранти

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