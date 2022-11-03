RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, включно з виходом

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) продовжує розглядати можливі варіанти дій щодо російського Райффайзенбанку, зокрема повний відхід з російського ринку, йдеться у пресрелізі RBI.

"Наша група демонструє високу стійкість, незважаючи на перешкоди, з якими стикаються деякі дочірні банки. Російський Райффайзенбанк значно скоротив обсяг кредитування за третій квартал. Ми продовжуємо роботу з оцінки стратегічних варіантів майбутнього Райффайзенбанку, аж до ретельно спланованого відходу з Росії", заявив СЕО RBI Йоганн Штробль, слова якого наведено у повідомленні.

Повний звіт за результатами діяльності за третій квартал 2022 року RBI опублікує у четвер, 3 листопада.

У прогнозі група зазначає, що всі варіанти дій щодо російського та білоруського дочірніх банків залишаються "на столі".

RBI ще в березні 2022 року заявила, що розгляне всі варіанти дій щодо Райффайзенбанку, не виключила відходу з російського ринку. Згодом група підтверджувала ці плани.

Райффайзенбанк увійшов до списку російських кредитних організацій, на угоди з акціями яких для нерезидентів із недружніх країн встановлено заборону, якщо не отримано спеціального дозволу президента РФ. Відповідний перелік банків було затверджено президентом РФ Володимиром Путіним наприкінці жовтня.

Групу RBI в Росії представляють Райффайзенбанк, а також лізингова, страхова та керуюча компанії.

Райффайзенбанк за підсумками 2021 року посів 10 місце за розміром активів у ренкінгу "Інтерфакс-100", підготовленому "Інтерфакс-ЦЕА".

В Україні "дочка" RBI – Райффайзен Банк України – 4-й за величиною активів та найбільший приватний банк із часткою ринку 7% за активами ($4,9 млрд) на кінець першого півріччя 2022 року. У банку 311 відділень, 1352 банкомати та 2,5 млн активних клієнтів. Міноритарним пакетом 30% володіє ЄБРР.