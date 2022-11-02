Економіка

11:13 02.11.2022

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

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ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

Верховна Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт №2683 про запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Гарна новина для ринку капіталів в Україні: цього тижня в парламенті планується також розгляд пенсійної реформи, а саме №2683 щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, доопрацьована версія законопроєкту №2683 про запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи передбачає сплату обов'язкових накопичувальних внесків із 2023 року. Згідно з документом, до 2026 року накопичувальні пенсійні внески сплачуватимуть виключно до уповноваженого пенсійного фонду на індивідуальний пенсійний рахунок учасника. З 2026 року, на вибір учасників, до системи пропонується включити авторизовані пенсійні фонди, зокрема уповноважений фонд, а також авторизовані банки.

 

Теги: #рада #реформа #пенсія

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