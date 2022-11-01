Міжнародна конференція про допомогу Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови у вівторок з українським президентом Володимиром Зеленським погодив проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими, повідомив у вівторок Єлисейський палац.

"Президент республіки (...) висловив рішучість допомогти Україні вистояти з наближенням зими (...). Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку та візьме участь у міжнародній мобілізації (допомоги). Два президенти домовилися організувати 13 грудня в Парижі міжнародну конференцію на підтримку громадянської стійкості країни протягом зимового періоду", - йдеться у комюніке президентської канцелярії.

Йдеться, зокрема, про відновлення інфраструктури, електропостачання та водопостачання.

У документі повідомляється, що для цього "найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України".

Крім того, зазначається у комюніке, Макрон та Зеленський також узгодили питання щодо організації двосторонньої конференції, спрямованої на допомогу Україні з боку французьких підприємств, яка відбудеться 12 грудня.