Українські виробники БПЛА просять Зеленського допустити їх до замовлень Міноборони, скасувавши низку техдопусків на час воєнних дій

Допустити українських виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до замовлень Міністерства оборони просить президента Володимира Зеленського керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, що представляє близько 100 українських виробників БПЛА та продукції military tech.

У тексті листа, оприлюдненому на фейсбук-сторінці Трояка у вівторок, запропоновано на час воєнного стану скасувати вимоги щодо проходження низки сертифікаційних техдопусків та замінити це звичайним одноденним прийомом із випробуванням.

За словами Трояка, в Україні лише п'ять виробників мають усі документи та допуски, проте вони не можуть задовольнити усіх потреб ЗСУ.

"Загальновідомо, що Збройні сили України не забезпечені достатньою кількістю БПЛА і є великий дефіцит та велика потреба в них.

Причиною є те, що Генштаб та Міністерство Оборони України (Далі - МОУ) не дає потреби на БПЛА Українського виробництва та інші розробки українських виробників, посилаючись на те, що вони не пройшли ВВВ, в них немає допуску, РКД, РКМ та ТУ, проходження та отримання яких може займати 3 роки по кожній моделі", - наголошує Трояк.

Таким чином, за його словами, українські виробники БПЛА не можуть отримати замовлення на виробництво безпілотників, які вкрай необхідні ЗСУ від Міністерства цифрової трансформації зі спецфонду United24. Водночас Генеральний штаб вказує на потребу в коптерах китайського виробництва брендів DJI, Autel, які теж не проходили зазначених сертифікаційних техдопусків, проте Мінцифри їх спокійно закуповує.

"На сьогодні на безпілотники, згідно з звітом United24, витрачено близько $53 млн і придбано близько тисячі безпілотників, понад 80-90% з яких китайського виробництва в середньому по $35 тис. за штуку. А Федоров в цей же час цинічно стверджує, що підтримує українських виробників на 90%, реально виділивши на закупівлі у українських виробників менше ніж 5% цієї суми, що призвело до зниження обороноздатності України", - наголошує голова федерації власників БПЛА.

Також він пропонує Зеленському дозволити встановлення антен для визначення та управління БПЛА на монумент "Батьківщина-мати", що дозволить контролювати та керувати переміщенням дронів у Києві та передмісті, а в деяких випадках із дальністю сигналу аж до Мінська. А також дозволити задіяти бункери під стадіоном "Олімпійським" та в інших місцях для виробничих цілей та створення хаба військових розробок та надати їх у користування українським виробникам продукції military tech безкоштовно під час воєнного стану.