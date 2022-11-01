Економіка

07:38 01.11.2022

Промпідприємства проти будь-якого підвищення тарифів на електроенергію, інакше в ГМК це призведе до додаткових витрат 4,5-5 млрд грн

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Промпідприємства проти будь-якого підвищення тарифів на електроенергію, інакше в ГМК це призведе до додаткових витрат 4,5-5 млрд грн

Представники промислового комплексу України піддали критиці пропозицію НЕК "Укренерго" підвищити у 2023 році тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію на 84% та 234% відповідно.

Під час робочої наради Федерації роботодавців України з підвищення тарифів на електроенергію, що відбулася в понеділок, було запропоновано не змінювати тарифи, в іншому випадку це призведе до додаткових багатомільярдних витрат і навіть зупинки деяких виробництв.

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що у разі ухвалення пропозиції "Укренерго", додаткові витрати гірничо-металургійного комплексу (ГМК) у 2023 році становитимуть 4,5-5 млрд грн.

"Зараз потужності підприємств ГМК завантажені на 20% довоєнного рівня, меткомбінатів - на 15%, заводи працюють на збиток, вони не покривають навіть 70% змінних витрат", - сказав він.

За його словами, зараз дуже страждає собівартість металопродукції через подорожчання логістики та блокади морпортів.

"Про будь-який прибуток або "вихід у нуль" абсолютно не йдеться. Тому будь-яке підвищення тарифів – це додаткове навантаження на металургів, що призведе до втрати робочих місць, люди втратять дохід, а держава – податки", - констатував Каленков, додавши, що зараз ціна помилкового державного рішення дуже зростає.

У свою чергу виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка зазначила, що за такого підвищення тарифів на електрику цементні підприємства просто не виживуть. "Пропозицію "Укренерго" потрібно переглядати, оскільки більшість наших заводів вже не можуть працювати", - сказала вона.

Віцепрезидент Спілки хіміків Ігор Гольченко зазначив, що у разі підвищення тарифів промисловості потрібні компенсатори. "Буде додаткове навантаження на підприємства, буде удар по собівартості продукції та трудовим колективам, які зараз ми намагаємося зберегти. Забирати оборотні – це не розумний вихід із ситуації, потрібні якісь компенсатори, а проблему потрібно виносити на рівень уряду України", - вважає Гольченко.

Віцепрезидент асоціації "Скло України" Володимир Цветов підтримав цю пропозицію. "Потрібно виносити питання на рівень профільної віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко. Вже зараз 50% заводів нашої галузі зупинено, найгірша ситуація в Дніпропетровській області, уряд має встановити пріоритети", - переконаний топменеджер.

Представниця Федерації роботодавців України Олена Колеснікова нагадала, що промпідприємства також забезпечують потреби армії та тероборони переважно власним коштом. "Тому підвищення тарифів на електрику - це відібрання грошей у ЗСУ, що просто віддалятиме перемогу. Треба порахувати, хто і скільки інвестує в нашу перемогу, виробляючи замовлення для військових. Крім того, у нас великий машинобудівний комплекс, який виконує військові замовлення. Вони дуже чітко регламентуються і за термінами, і за ціною. У багатьох випадках вони енергоємні. Тому у разі підвищення з'явиться питання, чи заводи зможуть виконувати ці замовлення", - наголосила вона.

Наприкінці вересня 2022 року НЕК "Укренерго" ініціювала підвищення на 2023 рік тарифу на передачу електроенергії за чинним на 84% – до 636,17 грн/МВт-год та тарифом на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207,63 грн/МВт-год.

 

 

Теги: #гмк #тарифи #е_е

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