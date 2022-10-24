Економіка

21:03 24.10.2022

Росія від початку війни здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України

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Росія від початку війни здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України

Від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об'єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу генпрокурора у понеділок увечері, найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.

Як випливає з інфографіки, якою проілюстровано повідомлення, з лютого по жовтень кількість ударів по енергоінфраструктурі збільшилась у 10 разів – з п'яти у лютому до 51 у жовтні, і лише одна атака здійснена у квітні. Найбільше постраждали від початку війни Донецька область, по енергооб'єктах якої було завдано 14 ударів, Сумська – 13 та Харківська – сім.

Не зафіксовано ударів у п'яти областях України – Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Херсонській.

"Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. Із наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само, як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це тероризм і воєнний злочин", – заявив генпрокурор.

Водночас він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.

"Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду та воєнні злочини. Мир неможливий, поки зло не покаране", – зазначив Андрій Костін.

Як повідомлялося, з 10 жовтня на енергетичну інфраструктуру України здійснюється масштабна атака ракетами та дронами-камікадзе.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю виданню "Економічна правда" у середині жовтня уточнив, що удари завдаються не по потужностях, що генерують, а по системах зв'язку з енергосистемою країни: відкритим розподільним пристроям, трансформаторам, перемикачам. Ключові цілі – трансформаторні високовольтні підстанції "Укренерго" та обладнання видачі потужності на теплових електростанціях (ТЕС). Крім того, удари по підстанції на Дніпропетровщині, де розташовані шахти ДТЕК, порушили енергозабезпечення шахт, що призвело до призупинення видобутку вугілля, на якому працюють ТЕС.

Глава НЕК Володимир Кудрицький в інтерв'ю "РБК-Україна" уточнив, що обстріли були майже у всіх областях країни, найбільших атак зазнали західний, київський та харківський регіони країни. Об'єкти, що постраждали там, є важливими елементами, що пов'язують енергосистему країни, у цих регіонах високий рівень споживання е/е.

За його словами, всі об'єкти підлягають ремонту та відновленню, питання лише у термінах: одну частину інфраструктури можна відновити за кілька днів, іншу – за тижні та місяці. Водночас, деякі об'єкти, можливо, доцільніше побудувати заново, ніж відновлювати.

Кудрицький переконаний, що вибором об'єктів із метою повністю погасити українську енергосистему займалися російські енергетики, які нарівні з військовими мають сісти на лаву підсудних.

Україна через дефіцит потужності в енергосистемі з 11 жовтня зупинила експорт електроенергії, але станом на 24 жовтня не здійснює комерційного імпорту з Європи. "Укренерго" запроваджено графіки обмеження поставок е/е всередині країни, щоб утримати баланс та цілісність усередині енергосистеми країни. Цьому допомагає добровільна економія електроенергії українськими домогосподарствами.

За оцінкою міністерства енергетики України відсутність генерації із Запорізької АЕС та останні обстріли енергооб'єктів призвели до втрати можливості видачі до 40% активної генеруючої потужності.

 

 

Теги: #електроенергія #енергетика_україни

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