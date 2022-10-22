Економіка

14:23 22.10.2022

"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

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"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує підтримувати захисників України і відправив на передову для ГУР МО 110 технологічних тепловізійних прицілів загальною вартістю 11 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, щоб підтримувати боєздатність захисників, "Метінвест" передає на фронт бронежилети, тактичне спорядження, автомобілі та обладнання.

Представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України отримали від "Метінвесту" 110 тепловізійних прицілів - надсучасні прилади, обладнані чутливими інноваційними матрицями. Водночас уточнюється, що їх закуповували в різних країнах світу і доставляли в Україну близько трьох місяців.

Пресслужба нагадує, що "Метінвест" усередині вересня передав 300 дронів для ГУР і сухопутних військ.

Із початку війни "Метінвест" надав допомогу Україні та українцям більше ніж на 2 млрд грн. Зокрема, 1,3 млрд грн з цієї суми – підтримка армії та військових.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розміщені переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ"(71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #ахметов #зсу #метінвест #тепловізори

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