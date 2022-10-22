Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах - пресслужба

У НЕК "Укренерго" заявляють, що їхні бригади приступлять до відновлення, тільки-но рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучень, вживаються всі заходи для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах.

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти вчинили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень можна порівняти або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

"Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які залишилися без світла", - додали в НЕК.

Також вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

В "Укренерго" наголосили, що обмеження споживачів необхідні, щоб знизити навантаження на мережі і уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.