Макросценарій уряду на 2023 р. базується на активних бойових діях протягом 6 міс. – перший віцепрем'єр

Уряд України підтверджує свій закладений у проєкт держбюджету-2023 прогноз зростання економіки України наступного року на 4,6%, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Сценарій (зростання на 4,6% у 2023 році) базується насамперед на військовому сценарії, де передбачається активна база ведення бойових дій протягом шести місяців", – сказала вона на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" в Києві у п'ятницю.

Щодо поточного року Свириденко повідомила, що за результатами двох кварталів прогнозувалося падіння економіки на 37,5%. "Думаю, що за рік ми все-таки вийдемо на найкращі показники - на рівні 30%", - відповіла перший віцепрем'єр, підтвердивши попередню оцінку Мінекономіки.

Вона додала, що інфляція за підсумками цього року прогнозується на рівні 30%.

Як повідомлялося, напередодні Нацбанк України повідомив про погіршення припущення свого макропрогнозу щодо безпеки. Зокрема, тепер НБУ очікує суттєвого зменшення ризиків тільки з середини 2023 року. У зв'язку з цим центробанк погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%, але водночас покращив оцінку спаду цього року з 33,4% до 31,5%.