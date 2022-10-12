Економіка

18:28 12.10.2022

Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію

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Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію

Промислові підприємства просять Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати граничні ціни (так звані прайс-кепи) на електричну енергію на ринку "на добу вперед" (РДВ), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку, щоб уникнути зупинки виробництва.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела на ринку, існує значна ймовірність зупинення виробництва, зокрема такі заяви прозвучали 12 жовтня під час публічного обговорення проєкту цього рішення в НКРЕКП.

Так, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Олександр Завгородній повідомив, що електроенергія - основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства.

"Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми ухвалили рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада", - сказав топменеджер, додавши, що підприємство попередньо планує у такому випадку перебувати у простої у зимовий період.

У свою чергу заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, призведе до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства.

За його оцінкою, збільшення прайс-кепів коштуватиме підприємству додатковий 1 млрд грн на рік. "Невідомо, де брати ці кошти, коли є проблеми з логістикою всередині країни, потрібно утримувати персонал, зарплати платити. Тому в умовах війни це не є дуже правильним рішенням", - зазначив представник ЗЗФ.

При цьому завод "Дніпроазот", єдиний виробник хлору для українських водоканалів, перебуває у простої від початку війни. Проте через технологічну небезпеку виробничого циклу підприємство підтримує мінімальну господарську діяльність. Проте, за словами представника підприємства, через збільшення прайс-кепів на витрати на електроенергію "Дніпроазоту" доведеться зупинятися повністю, а відновлення роботи вже буде неможливим.

Також під загрозою повної зупинки є й гірська галузь. Зокрема, заступник головного енергетика Покровського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Олександр Петровець повідомив, що є велика ймовірність зупинення підприємства у листопаді через підвищення прайс-кепів.

"ПГЗК - це містоутворююче підприємство, від нашої роботи залежить існування міста Покровськ. Ми намагаємося працювати у вкрай складних умовах: знижується попит на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми із закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію", - констатував топменеджер.

Заступник голови правління з економіки та фінансів Марганецького ГЗК (МГЗК) Володимир Боднар нагадав, що підприємство постійно перебуває під обстрілом ворожої артилерії. Однак через зростання витрат робота підприємства може зупинитись. "А якщо підвищаться прайс-кепи, то через зупинку великої кількості підприємств цю електроенергію не буде кому продавати", - резюмував Боднар.

Теги: #електроенергія #промпідприємства

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