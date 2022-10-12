На "Миколаївобленерго" реалізують перший проєкт Міжнародного енергокластера із відновлення енергетики України

Відновлення розподільчих мереж АТ "Миколаївобленерго" буде першим проєктом у рамках співпраці Міністерства енергетики України та Міжнародного енергетичного кластера, які кількома днями раніше підписали меморандум про співпрацю із оперативного планування та відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної системи України, повідомили у компанії.

"На підприємстві вже визначають ділянки мережі, які потребують першочергового відновлення", - зазначив голова "Миколаївобленерго" Вадим Данилків, якого цитує пресслужба компанії в релізі в середу.

За його словами, сторони також готують відповідну угоду, яку заплановано підписати найближчими тижнями.

Глава підприємства висловив сподівання щодо плідної та конструктивної співпраці з литовськими енергетиками. На його думку, досвід роботи компаній, що входять до МЕК, та наукових установ допоможе у реалізації комплексного відновлення енергетичної інфраструктури регіону.

Координатор МЕК Мантас Нашленас у свою чергу наголосив, що фахівці кластера вже розпочали ознайомлення з особливостями роботи розподільчих мереж Миколаївської області та готові розпочати проєктні роботи.

"Цей меморандум – фундамент для нашої співпраці. Незважаючи на те, що війна ще не закінчилася, ми готові планувати та проєктувати відновлення", – сказав він.

У компанії зазначили, що проєкт відновлення буде реалізовано за підтримки уряду Литви.

Також, як повідомив Данилків, за участю Міненерго досягнуто домовленостей щодо допомоги електротехнічним обладнанням від Данії в рамках українсько-датського енергетичного партнерства.

Згідно з інформацією на сайті МЕК, заснований у 2018 році в Києві Міжнародний енергетичний кластер – об'єднання семи підприємств, зокрема українських та литовських, що виробляють та постачають енергетичне обладнання, металоконструкції, виконують проєктні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, роботи в галузі енергетики та телекомунікацій, а також п'ятьох партнерських наукових установ, що провадять діяльність у сфері енергетики. Члени МЕК та наукові партнери працюють над спільними проєктами в Україні, Литві, Німеччині та інших країнах ЄС.